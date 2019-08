Greve está agendada para segunda-feira mas já há corrida às bombas de gasolina em Lisboa | Fotogaleria

A poucos dias da greve convocada pelos Sindicatos dos Motoristas de Matérias Perigosas são vários os condutores que já estão a abastecer para se precaverem da paralisação agendada para a próxima segunda-feira, dia 12.

Em período de férias e com receio do que aconteceu na última paralisação, em Lisboa já há vários postos de combustível com filas para abastecer.