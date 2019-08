Oliver, o filho de Jessica Athayde e Diogo Amaral, comemora esta quinta-feira, dia 8 de agosto, dois meses de vida.

A atriz não deixou passar a data em branco e utilizou o seu blogue – Jessy James – para deixar um longo texto sobre estes primeiros meses de maternidade.

“Hoje o meu maior amor faz 2 meses. Cada dia 8 de cada mês é uma celebração na minha vida. Cada dia que passa, as minhas inseguranças são maiores e não há como fugir, calculo que seja por querer ser a melhor versão possível de mim mesma para ele. O amor cresce todos os dias e o medo também”, começou por escrever.

“Se pudesse protegia-o de todos os males e dores do mundo, de todos os corações partidos ou desilusões que vai ter (e ter de ultrapassar sozinho – que faz parte). Nunca fui tão testada na minha vida, nunca me senti tão sozinha e tão preenchida de amor ao mesmo tempo. A privação de sono é tão mas tão difícil que só quem passa por isto sabe. As hormonas vão estabilizando, mas longe de me sentir eu”, acrescentou.

Jessica fala ainda das mudanças físicas e ainda do cansaço que a maternidade lhe trouxe, mas também da forma como encara tudo isso de forma positiva.

“O corpo olha… nem vamos falar disso…. não tenho energia para pensar nisso agora enquanto escrevo… mas quando me visto de manhã, dava-me jeito conseguir entrar na minha roupa, mas tudo a seu tempo. Escrevo este post cheia de dores no corpo e cansada da cabeça aos pés mas jamais mudaria nada. Disse isto quando nasceu, e reforço hoje: Vivi a minha vida inteira na ignorância de que era possível amar assim. Não vou dizer que nasci para ser mãe, mas nasci para ser mãe do Oliver”, refletiu.

“Celebramos dois meses de vida saudáveis, que sorte que temos! Muito amor nosso e força a todas as mães por aí. Esta m**** é difícil p’ra caraças e nós fazemos isto! Medalhas sff”, rematou.