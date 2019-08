Ator de Hollywood Dany Trejo salva bebé

O carro onde seguia o bebé colidiu com outra viatura que passou um sinal vermelho. Os dois acabaram por capotar, o primeiro com o bebé e uma mulher dentro do automóvel.

O ator de Hollywood, Danny Trejo salvou a vida de um bebé, depois deste ter sofrido um acidente de carro, em Los Angeles.

O carro onde seguia o bebé colidiu com outra viatura que passou um sinal vermelho. Os dois acabaram por capotar, o primeiro com o bebé e uma mulher dentro do automóvel. Ao ver a situação, Trejo protagonizou um homem heróico e retirou o bebé de dentro do carro, com a ajuda de uma mulher que se encontrava no local, Monica Jackson.

"Ela removeu o cinto e eu tirei o bebé pelo lado contrário", contou o ator de 75 anos à imprensa internacional. Danny Trejo tentou primeiramente entrar pela janela do carro mas sem sucesso.

Do acidente não resultaram feridos graves, mas três pessoas necessitaram de receber assistência hospitalar, segundo a BBC.

O ator fez um apelo aos condutores num vídeo partilhado na sua página de instagram, onde diz que é necessário "prestar mais atenção" quando se tem uma viatura nas mãos.