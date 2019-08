SC Braga e V. Guimarães com um pé no playoff da Liga Europa

O Sp. Braga, de Ricardo Sá Pinto, está a um passo de garantir os playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Na tarde de hoje, naquele que foi o primeiro jogo oficial da época 2019/20, os guerreiros sairam da Dinamarca com uma vitória por 4-2.

No conjunto arsenalista, os protagonistas foram os irmãos Horta, com um golo cada, sendo que André Horta ainda assistiu para o tento de Paulinho. Hermannsson fez o autogolo que acabou por dilatar ainda mais a vantagem dos bracarenses.

Tal como os comandados de Sá Pinto, também o V. Guimarães está muito perto de chegar ao último obstáculo pré-fase final Liga Europa. Depois de ter ultrapassado o Jeunesse Esch, na segunda eliminatória, na tarde desta quinta-feira, em Riga, na Letónia, os vimaranenses venceram por claros 3-0 o Ventspils, na terceira ronda.

Davidson, Pepê e Joseph foram os autores dos golos vimaranenses. Na próxima quinta-feira joga-se a 2ª mão, desta feita em Guimarães e em Braga, respetivamente.

A confirmar-se as respetivas chegadas ao playoff, os minhotos já sabem que irão medir forças com o Thun, da Suíça, ou com os russos do Spartak Moscovo. Já o V. Guimarães terá pela frente os romenos do Steaua Bucareste (que conta com os portugueses Thierry Moutinho e Diogo Salomão) ou os checos do Mlada Boleslav.