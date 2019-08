Jovens feridos por capotamento em Melgaço

Segundo tudo o indica, o condutor terá perdido o controlo do carro, saindo assim da faixa de rodagem e embatendo no gradeamento de uma moradia, capotando até se enfaixar no alpendre daquela vivenda do Alto Minho.

Dois jovens ficaram feridos durante a tarde deste quinta-feira, após um aparatoso despiste e capotamento de um automóvel, em Cursães, freguesia de Vila e Roussas, no concelho de Melgaço, do distrito de Viana do Castelo.

Segundo revelou a Rádio Vale do Minho, o caso ocorreu a meio da tarde e compareceram logo para realizar as operações de socorro duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Melgaço, com quatro operacionais.

As vítimas, um jovem de 21 anos e uma rapariga de 17 anos, foram assistidos, mas apenas o primeiro foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos ligeiros, enquanto a passageira se recusou a ser levada à unidade hospitalar, assinando um termo de responsabilidade.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR de Melgaço.