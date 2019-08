Fãs juntam-se em Londres para homenagear Beatles

Apesar de já se terem passado décadas do fim da banda, Os Beatles continuam a ter uma legião de fãs enorme, desde os mais velhos até aos mais novos. E esta quinta-feira, uma homenagem feita à banda, deu para perceber o impacto que o grupo constituído por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison ainda tem.

Uma das fotografias mais conhecidas do grupo é dos quatro a atravessar uma passadeira em Abbey Road, em Londres, a conhecida capa do álbum "Abbey Road". No dia em que se celebra os cinquenta anos da sessão fotográfica, os fãs decidiram reunir-se para repeti-la.

Centenas de fãs juntaram-se na passadeira, para captar uma nova "Abbey Road", passar na passadeira e mostrar que aquele local vai ser sempre um marco importante na história da banda.