Turista diz que foi agredido pela PSP a bordo de avião em Faro | Vídeo

Um passageiro de um voo da Ryanair, que fazia ligação Faro-Londres, alega ter sido agredido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no aeroporto algarvio.

Ao jornal britânico Mirror, Rafik Boutiche, de 20 anos, garante que a PSP usou “força excessiva” para o retirar da aeronave, depois de ser acusado de empurrar uma hospedeira de bordo que se opôs a que este se mudasse de lugar. Acusação que Rafik Boutiche nega e diz ser “injusta”.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, é possível ouvir um passageiro dizer “está a magoá-lo”, enquanto o autor do vídeo ameaça partilhar as imagens na Internet.

Rafik Boutiche e o amigo com quem estava acabaram por sair da aeronave e tiveram de passar mais uma noite no Algarve.

O jovem alega ainda ter sido agredido e diz que ficou com um corte na mão, magoou-se no pescoço e torceu ainda o tornozelo.

“Somos apenas dois jovens, não procuramos problemas, só queríamos voltar para casa. Nunca vi nada assim, nunca pensei que fosse possível passar pelo que passei", defendeu.

So basically the guy asked to sit next to his friend because the seat was free and the air hostess refused then claimed he punched her pic.twitter.com/n49Ll8TwgR