Mulher morre atropelada por autocarro na Moita

Uma mulher morreu, esta quinta-feira à noite, após ser atropelada por um autocarro na Baixa da Banheira, concelho da Moita.

De acordo com a agência Lusa, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o acidente ocorreu pelas 21h22 na Avenida 1.º de Maio.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais apoiados por cinco viaturas, dos Bombeiros Voluntários da Moita, PSP e Viatura Médica de Emergência e Reanimação.

De acordo com a agência noticiosa, a PSP informou que está a investigar as circunstâncias do acidente.