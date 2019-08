Idoso junta-se a artista de rua e dá espetáculo de dança em Madrid | Vídeo

Mariano decidiu enriquecer a atuação de uma artista de rua em Madrid e o vídeo do momento já se está a tornar viral nas redes sociais.

Danielle Day cantava 'My Baby Just Cares for Me', de Nina Simone, quando o idoso assumiu o controlo da situação.

Depois de o vídeo ser partilhado nas redes sociais, muitos foram os utilizadores que elogiaram Mariano, sobretudo por mostrar que é a prova de que velhos são mesmo os trapos.

No entanto, não é a primeira vez que Mariano protagoniza um destes momentos nas ruas de Madrid e começaram a ser partilhados vídeos onde o idoso surge a abrilhantar as atuações de outros artistas de rua.