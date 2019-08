Cartel pendura 19 cadáveres numa ponte no México: "Pessoas amorosas, continuem com as vossas rotinas"

Dezanove corpos, mutilados e seminus, foram pendurados numa ponte na cidade de Uruapan, no México. Os líderes do cartel de droga “Jalisco New Generation" (CJNG) já reclamaram os crimes.

Além dos cadáveres pendurados, o cartel deixou ainda uma tarja ao lado dos corpos. "Pessoas amorosas, continuem com as vossas rotinas", lia-se.

Segundo o The Guardian, as autoridades encontraram ainda mais dez corpos nas proximidades.

Acredita-se que na origem dos crimes está o conflito entre cartéis de droga rivais. Além do CJNG, estão ainda na mira das autoridades os Knight Templar e o cartel Las Viagras – todos a lutar pelo controlo de droga no estado de Michoacán.

Em 2018 registaram-se cerca de 36 mil assassinatos devido à luta entre cartéis de droga.