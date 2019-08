Rejeitada a impugnação dos serviços mínimos fixados pelo Governo

A providência cautelar que os sindicatos dos motoristas interpuseram contra os serviços mínimos fixados pelo Governo foi rejeitada esta sexta-feira. A informação que inicialmente começou por ser avançada pela TSF, foi entretanto confirmada pelo Governo.

O tribunal considerou que não há motivo para contrariar os mínimos estabelecidos pelo Governo.

Recorde-se que num discurso alternado entre Vieira da Silva, ministro do Trabalho, e João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e Transição Energética, foi anunciado que o abastecimento de combustível de todos os postos vai ter serviços mínimos de 50%. Além disso, o abastecimento é limitado na Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA), onde cada pessoa poderá abastecer até 15 litros. As 374 bombas desta rede contam com um abastecimento a 100% por parte das empresas.

O pré-aviso de greve entregue pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) apontava para serviços mínimos de apenas 25% para a maior parte dos serviços. No entanto, o Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 75%.

O abastecimento a postos de empresas e o transporte de bens de primeira necessidade - supermercados - estarão garantidos a 75%. Vieira da Silva avançou desde logo que “não há greves indolores”, sendo, por isso, necessário garantir a minimização do impacto da greve. Quanto às cargas e descargas, os motoristas são obrigados a fazer este trabalho durante a paralisação, avançou Vieira da Silva. Este ponto é, aliás, uma das reivindicações dos trabalhadores, uma vez que consideram que não têm formação para fazer o serviço de cargas e descargas.

A região do Algarve, que recebe cerca de um milhão de pessoas durante o verão, foi um dos pontos que João Pedro Matos Fernandes focou, garantindo que “em situação normal, o Algarve teria oito postos; por ser esta época, conta com 22 postos na REPA”. A nível nacional, a REPA vai incluir 374 postos e entra em vigor logo no primeiro dia de greve.