Mulher de 29 anos regou ex-namorado com gasolina e ateou-lhe fogo

Uma mulher, de 29 anos, foi detida pela PSP por regar o ex-companheiro com gasolina e atear-lhe fogo, em Sintra. A vítima ficou com queimaduras graves.

De acordo com a PSP, citada pelo Jornal de Notícias, a mulher e a vítima namoram cerca de dois meses, Quando a relação terminou, em junho, a agressora deslocou-se à residência do ex-namorado para tentar falar com este. No entanto, não conseguiu. Desta forma, esperou que o homem saísse de casa e regou-o com gasolina ateando-lhe fogo de seguida.

A vítima sofreu queimaduras graves e teve de ser internada.

A agressora foi detida esta quarta-feira por suspeita a prática do crime de violência doméstica.

Depois de presentada ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Núcleo de Sintra, para 1.º Interrogatório Judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de Prisão Preventiva.