Encontrada ostra gigante de 1,4 kg na costa atlântica de França

Um funcionário do banco de ostras de Talmont-Saint-Hilaire, na costa atlântica da França, encontrou uma ostra com 1,440 quilos e 25 centímetros de comprimento.

“Estava a trabalhar no canal de navegação quando senti algo no pé. Fui agarrar e era esta ostra enorme", contou Mathiew Naslin, que encontrou o molusco no passado dia 2 de agosto, em declarações À AFP.

A ostra, que foi batizada de “Georgette” em homenagem a outra trabalhadora, acabou por ser devolvida à água. Estima-se que o molusco tinha entre 13 a 15 anos.

"Uma ostra normal cresce cerca de três centímetros por ano e fica três anos na água. Mas está provado que pode viver entre 35 e 50 anos. Estimamos a idade pelas estrias da concha", explicou.

“Não duvido de que em alto-mar haja outras [deste tamanho], mas nos nossos viveiros é inesperado", acrescentou.

A ostra encontrada é comestível. No entanto, o objetivo deste osticultor é “conservá-la viva”.

“Por que não, fazer com que engorde ainda mais? É um troféu", declarou.