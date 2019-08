Questionado acerca da raça do cão que passeava, mecânico tenta matar dois homens

Um homem, de 33 anos e mecânico de profissão, foi detido na passada quinta-feira pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ). Em causa está a prática de dois crimes de homicídio na forma tentada sendo que os alegados factos criminosos terão ocorrido na madrugada da última segunda-feira, pelas 6h30, em Vila Nova de Gaia na sequência de um desentendimento entre o detido e as supostas vítimas.

A força de segurança anteriormente referida sabe que os ofendidos perguntaram ao agressor qual era a raça do cão que passeava e logo de seguida o indivíduo comportou-se de forma insultuosa e agressiva, sendo que os mesmos se dirigiram à esquadra da PSP para apresentar queixa. Já na unidade, os homens foram surpreendidos com a aproximação da viatura do atacante, sendo que este "acelerou e dirigiu intencionalmente o seu veículo na direção daqueles, atingindo-os" como se pode ler numa nota publicada no site oficial da PJ.

O detido tem antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo e falsificação de documento e será presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.