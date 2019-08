"Ele tem uma arma!". Homem mascarado de palhaço tenta assaltar McDonald's | Vídeo

Zachery Ryan, de 41 anos, entrou no McDonald's do Alvis Retail Park, em Coventry, no Reino Unido, pelas 00h30 da passada quarta-feira. "Ele tem uma arma!", ouviu-se assim que o homem saltou por cima do balcão, ameaçando os funcionários com uma faca de cozinha e exigindo que lhe dessem todo o dinheiro disponível. Os clientes, que se encontravam no estabelecimento, contactaram as autoridades e dois agentes da West Midlands Police dispararam um taser para subjugar o arguido e, assim, detê-lo.

O alegado criminoso foi interrogado, na quinta-feira, e acusado dos crimes de roubo e posse de arma. Ninguém ficou ferido durante o assalto e nenhum bem foi assaltado graças à rapidez da força de segurança. De acordo com a inspetora Kat Sibley, citada pelo The Sun: "Os agentes estavam a patrulhar pouco depois da meia-noite e pararam para fazer uma pausa. Estavam no sítio certo à hora certa e reagiram. Havia o receio de que o homem pudesse magoar o staff ou os clientes mas felizmente ninguém se feriu".

Na página oficial da Coventry Police, Liam Anthony Tong deixou o seu testemunho relativo ao episódio de terror: "Estava cá fora quando tudo aconteceu. O homem passou por mim a correr e eu não sabia o que devia fazer. Cinco segundos depois, ele estava a gritar com a faca no ar. Não me apercebi do quão perigosa a situação podia ser até que vi todos os clientes fugirem até perto de mim" escreveu, acrescentando que se sentiu "muito sortudo" devido ao facto de os dois agentes estarem por perto: "Eles demoraram 20 ou 30 segundos a chegar. A polícia faz um trabalho incrível e não compreendo o motivo pelo qual as pessoas falam mal das autoridades".

Recorde-se que, há três anos, existiu a chamada "praga dos palhaços assassinos" na Grã-Bretanha. Em 2016, existiram 14 queixas, em dois dias, relativas à intimidação por parte de pessoas mascaradas. Em setembro de 2017, um homem atacou variadas pessoas num parque, em Essex. Em Leicestershire, uma mulher ficou tão assustada após ser surpreendida por um indivíduo vestido de palhaço que entrou em trabalho de parto.