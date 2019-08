Lady Gaga acusada de plagiar música "Shallow"

Ronsen já veio a público exigir a Gaga uma indemnização de um milhão de euros pelo alegado plágio, no entanto, o advogado da cantora já negou o plágio e declarou que o compositor está apenas a tentar fazer dinheiro fácil.

A cantora Lady Gaga foi acusada de plagiar a música do filme "Assim Nasce Uma Estrela", "Shallow", pelo compositor Steve Ronsen. De acordo com Ronsen, a progressão de notas do tema de Lady Gaga é baseada na música da sua autoria, “Almost".

Ronsen já veio a público exigir a Gaga uma indemnização de um milhão de euros pelo alegado plágio, no entanto, o advogado da cantora já negou o plágio e declarou que o compositor está apenas a tentar fazer dinheiro fácil.