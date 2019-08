Temperatura máxima sobe no início da próxima semana

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura vai aumentar no continente, a partir da próxima semana. A temperatura máxima em algumas regiões como no interior do Alentejo, na Beira Baixa, em Santarém e na região de Lisboa e Setúbal, podem vir mesmo a atingir os 35 graus, na próxima segunda-feira “e em especial na terça”, segundo declarações da meteorologista, Maria João Frada à agência Lusa. "No restante território [as temperaturas] vão variar entre 25 e 30 graus", acrescentou.

Durante este fim de semana é esperado que a nebulosidade alta se mantenha durante amanhã, mas que a temperatura máxima aumente no sábado."Amanhã [sábado] temos uma melhoria considerável do estado do tempo relativamente ao dia de hoje. Temporariamente com alguma nebulosidade alta no norte e centro, e no litoral a norte do Cabo Raso. Para quem está na praia nesses locais terá nebulosidade matinal que tende a dissipar gradualmente ao final da manhã", explicou. Na costa sul do Algarve, o sábado será marcado por céu pouco nublado ou limpo e por uma subida da temperatura máxima.

No domingo irá ocorrer uma descida da temperatura máxima e "poderá haver um ou outro aguaceiro disperso, estando também reunidas condições para trovoadas no norte e centro", declara.