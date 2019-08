Ator Richard Gere leva comida a navio de ONG com migrantes no mar Mediterrâneo

O barco tem a bordo 121 migrantes resgatados no mar, incluindo bois bebés, duas crianças e três mulheres grávidas, uma de nove meses e que já iniciou as contrações.

O ator e multimilinário Richar Gere decidiu levar comida ao navio da organização não-governamental (ONG) espanhola Open Arms, que aguarda autorização para desembarcar num porto europeu, há uma semana. O barco tem a bordo 121 migrantes resgatados no mar, incluindo bois bebés, duas crianças e três mulheres grávidas, uma de nove meses e que já iniciou as contrações.

A ONG decidiu partilhar fotografias ao lado do ator norte-americano na sua conta de Twitter. "Finalmente, uma pequena boa notícia. Chegam alimentos ao #OpenArms e temos um companheiro de tripulação excecional, #RichardGere", escreveram.

Depois de sair do navio, Richard Gere aproveitou para partilhar a sua visão sobre a situação. "As pessoas que vemos neste navio estão aqui por causa do trabalho que a Open Arms desenvolve e a coisa mais importante para quem aqui está é chegar a um porto, sair do barco, pisar terra e começar uma nova vida", defendeu.

O ator acrescentou que as pessoas a bordo estão "todos bem" e aproveitou a oportunidade para pedir o apoio de todos para que a ONG consiga continuar as suas missões e a ajudar os migrantes que estão à procura de um melhor futuro na Europa.

Valência mostrou-se aberta a receber o navio da Open Arms, no entanto, o Governo de Madrid necessita de autorizar a entrada da embarcação e em janeiro deste ano, o governo espanhol já tinha proibido a ONG de continuar a resgatar migrantes no Mar Mediterrâneo.