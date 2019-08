António Costa convoca gabinete de crise para reunião

A reunião está marcada para as 10h da manhã de sábado, no palácio de São Bento.

O primeiro-ministro, António Costa, convocou o gabinete de crise para uma reunião, este sábado, devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, avançou a RTP1. A reunião está marcada para as 10h da manhã, no palácio de São Bento.

O primeiro-ministro convocou os ministros do Trabalho, Vieira da Silva, do Ambiente, José Matos Fernandes, dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Administração Interna, Eduardo Cabrita e o da Defesa, João Gomes Cravinho. É também esperada a presença do secretário de Estado das infraestruturas, Jorge Delgado.