Perspetiva da dívida pública portuguesa passa para positiva segundo Moody's

A agência de notação financeira norte-americana Moody’s publicou esta sexta-feira a perspetiva da dívida pública portuguesa e declara que esta passou de ‘estável’ para ‘positiva’, no entanto, manteve o ‘rating’ em ‘Baa3’, um nível acima do ‘lixo’.

"Portugal vive o período mais longo de crescimento económico desde a sua adesão ao euro, com um crescimento médio de 1,9% ao longo dos últimos 22 trimestres. As opções políticas adotadas permitiram a Portugal superar desafios que enfrentava e iniciar uma trajetória de crescimento inclusivo e sustentável", pode-se ler na nota.

A Moody's assume dois fatores para a revisão em alta da perspetiva: “o contínuo declínio do ‘fardo’ da dívida pública a uma velocidade maior do que o anteriormente antecipado” e “a perspetiva de melhorias sustentadas na saúde do setor bancário português”, pode-se ler em comunicado.

Ainda na mesma nota, a agencia assume ainda positivamente que o "crescimento económico sustentado e a criação de emprego, a continuação de uma dinâmica positiva da receita fiscal, a diminuição da despesas com juros da dívida pública e a continuação do processo de racionalização e reforma da despesa pública deverão permitir ao Governo atingir a sua meta orçamental para 2019 (-0,2% do PIB)".