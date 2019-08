Motoristas? "Se o objetivo fosse tentar resolver o problema, o Governo não encenava um circo como o que montou antes das europeias"

Rui Rio utilizou o Twitter para criticar o Governo. Em causa está a greve dos motoristas.

O líder do PSD acusa o Executivo Costa de não querer “resolver o problema”. Já que dessa forma seria “mais discreto”.

“Se o objetivo fosse tentar resolver o problema, o Governo era mais isento e mais discreto. Não dramatizava, nem encenava um circo como o que montou antes das europeias. Adiar a greve para pós eleições e, até lá, tentar um acordo, parece-me o mais sensato”, escreveu na rede social.

Recorde-se que decorre na manhã deste sábado uma reunião de emergência do Governo. Os ministros Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos, João Cravinho, Eduardo Cabrita e Matos Fernandes estão já reunidos. António Costa chegou de veículo elétrico à reunião.

Também Eduardo Cabrita declarou "situação de alerta" no continente entre as 23h59 desta sexta-feira e as 23h59 de 21 de agosto, e convocou uma reunião de emergência da Comissão Nacional de Proteção Civil para hoje.