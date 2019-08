Motoristas. "Parece-me muito pouco provável que haja um levantamento da greve"

Francisco São Bento, presidente do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), disse este sábado, à entrada para um plenário com os associados, em Aveiras, que “um levantamento da greve” é um cenário “muito pouco provável”.

De acordo com a agência Lusa, acompanhado do representante e advogado Pedro Pardal Henriques, o presidente do SNMMP lembrou que até às 00h00 de segunda-feira “tudo é possível”, já que este é o prazo dado à Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) para apresentarem uma contraproposta de forma a evitar a greve, agendada para o próximo dia 12.

O SNMMP garante ainda que os serviços mínimos estipulados pelo Governo vão ser estritamente" cumpridos pelos motoristas. No entanto, não deixa de considerar que estes são "um ataque direto a um direito constitucional que é o direito à greve".

Recorde-se que decorreu este sábado um reunião de emergência, com o objetivo de coordenar a resposta do Governo aos efeitos da greve. No final do encontro, o primeiro-ministro António Costa garantiu que não hesitará em exercer as "competências próprias", adotando outras medidas, caso a greve dos motoristas avance e os serviços mínimos fixados não sejam cumpridos.