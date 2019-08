Menos de 40 minutos e João Félix já brilhava com dois golos contra a Juventus de Ronaldo | Vídeo

Avançado continua a brilhar no Atlético de Madrid

João Félix continua a surpreender neste início de temporada. Este sábado, no jogo particular do torneio International Champions Cup, que decorre na Suécia, o avançado já marcou dois golos à Juventus.

O ex-Benfica, fez o primeiro golo as 24 minutos. Pouco depois, a Juventus empatava com um golo de Khedira aos 29 minutos. No entanto, o jovem, de 19 anos, não se deixou ficar e aos 33 minutos fez o 2-1 para o Atlético de Madrid.

A partida continua a decorrer, em Estocolmo.

Veja os golos de João Félix.