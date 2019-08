Passageiros ficaram presos mais de seis horas dentro de avião no aeroporto de Lisboa. Companhia aérea ofereceu água e gelados

Passageiros, do voo AF1625 da Air France, embarcaram mais de uma hora depois do horário de partida do voo e tiveram de aguardar mais seis horas dentro do avião no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O voo com destino a Paris devia ter saído às 15h50 da passada quinta-feira da capital, mas partiu apenas às 23h58, avança o Correio da Manhã.

"Davam água sempre que pedíamos e no início distribuíram uns gelados. A tripulação da Air France também não sabia o que se estava a passar", contou Bruno Fonseca, um dos passageiros, em declarações ao mesmo jornal.

"Às tantas permitiram que os passageiros, que quisessem, desembarcassem", acrescentou, explicando que foi um dos passageiros que se manteve no avião e que chegou a Paris às 02h51 da madrugada de sexta-feira, quando era suposto ter aterrado na capital francesa pelas 19h25 de quinta-feira.

De acordo com o Correio da Manhã, a Air France explicou que o atraso aconteceu por uma "questão de tráfego aéreo em Lisboa". O mesmo jornal escreve ainda que a ANA Aeroportos de Portugal explicou que "as condições de visibilidade obrigaram a um maior espaçamento dos aviões no espaço aéreo, provocando atrasos".

Bruno Fonseca conta ainda que muitos passageiros questionaram o facto de outros voos, agendados para mais tarde, descolarem e aquele não.

Vários passageiros partilharam imagens nas redes sociais para denunciar a situação.