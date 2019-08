Jipe capotou e foi abandonado

Um jipe capotou ao final da tarde deste sábado, em Cabril, Montalegre, no distrito de Vila Real, tendo sido abandonado por quem se encontrava no veículo.

Quando os Bombeiros Voluntários de Salto e a GNR de Montalegre chegaram ao local já não encontraram ninguém, nem dentro do jipe, nem sequer nas imediações, estando a Guarda Nacional Republicana a fazer averiguações para esclarecer a situação.

Os Bombeiros Voluntários de Salto estiveram de imediato no local da ocorrência, com sete operacionais e duas viaturas, assim como militares do Posto Territorial da GNR de Montalegre.