Liga. FC Porto entra a perder e Benfica a golear

O FC Porto e o Benfica jogaram este sábado a primeira jornada do campeonato.

Benfica e FC Porto entraram em campo este sábado na primeira jornada da Liga. O FC Porto perdeu frente ao Gil Vicente, por duas bolas a uma, enquanto o Benfica goleou na receção ao Paços de Ferreira por cinco bolas sem resposta.

O Gil Vicente adiantou-se no marcador aos 60 minutos por intermédio de Lourency. No entanto o FC Porto ainda conseguiu chegar ao empate por intermédio de Alex Telles, aos 73 minutos, no seguimento de uma grande penalidade. Bozhidar Kraev, aos 77 minutos, deu a vitória ao Gil Vicente.

Na Luz a noite foi bem mais tranquila para os encarnados, com o Benfica a vencer confortavelmente o Paços de Ferreira por 5-0. Nuno Tavares (26’), Pizzi (32’ e 75’, Seferovic (70’) e Carlos Vinicius (84’) apontaram os golos da equipa da casa.