"Tal obrigação foi incumprida pelos sindicatos" diz Antram sobre designação de trabalhadores para serviços mínimos

“Tal obrigação foi incumprida pelos sindicatos, mais uma vez, ao contrário do que disseram que iriam fazer em toda a comunicação social durante o dia de ontem [sábado]” começou por escrever a Associação de Transportadores de Mercadorias (Antram) num comunicado enviado esta manhã às redações, redigido por André Matias de Almeida, porta-voz e advogado da associação. PO incumprimento do prazo de envio dos trabalhadores para as escalas de serviços mínimos, algo que devia ter acontecido até 24 horas antes do início da greve - que terá início pelas 00h01 de segunda-feira -, é a principal falha apontada aos sindicatos.

Recorde-se que, no último sábado, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decidiram manter a greve, por tempo indeterminado, depois da realização de um plenário conjunto. Na perspetiva da Antram, os sindicalistas estão a "fazer tudo" para que os serviços mínimos não sejam cumpridos e deviam indicar se os iriam realizar para contribuir "para uma tensão menor entre empregadores e trabalhadores na medida em que agora serão as empresas a indicar os trabalhadores”. Isto é, as empresas transportadoras irão designar os trabalhadores para os serviços mínimos, esperando que “seja possível contactar os trabalhadores que ficarão adstritos aos serviços mínimos”.

Sublinhe-se que, na passada sexta-feira, o Executivo esclareceu que o país se encontrará em situação de crise energética até às 23h59 de 21 de agosto. Vieira da Silva, Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, esclareceu que "no caso de uma greve que afete a vida, a saúde e a integridade física das pessoas e que provoque prejuízos desmesurados" os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos, justificando-se pela natureza da anunciada dimensão e duração da greve.

Os motoristas reivindicam que a associação patronal Antram cumpra o acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial, sendo que não concordam com o aumento de 251 euros previsto para o próximo ano.