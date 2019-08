Manchester United-Chelsea foi o jogo grande do cartaz na primeira jornada da Premier League, que terminou, este domingo, com a goleada (4-0) dos red devils sobre o conjunto agora orientado por Frank Lampard.

Um bis de Rashford (18 e 67 minutos, o primeiro golo de penálti), um tento de Martial e outro de Daniel James deram o triunfo à equipa de Manchester.

Também o City, atual bicampeão inglês, entrou na prova com uma goleada (5-0), fora, no terreno do West Ham.