Aliança condena alarmismo

Partido de Santana Lopes critica posição do Governo na greve dos motoristas

O Aliança repudiou, ontem à tarde, em comunicado,o "aproveitamento político" que o Governo está a fazer da greve dos motoristas de matérias perigosas.

Bruno Ferreira Costa, vice-presidente do partido, condenou “o posicionamento alarmista adotado pelo executivo e que conduziu à escassez de combustível em diversos postos do país antes do início da greve”.

O partido de Santana Lopes reconhece “o legítimo direito dos motoristas de exigirem melhores condições de trabalho”, mas entende que “o período negocial não se encontrava esgotado, devendo o mesmo decorrer, como previsto, até dezembro de 2019”.

O novo partido defende ainda que “o não cumprimento dos serviços mínimos estabelecidos deve conduzir à imediata requisição civil por parte do Governo, sem demoras, considerando o superior interesse dos portugueses”.