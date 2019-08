Variação de preços cai 0,3%

A variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) sofreu uma queda de 0,3% no passado mês de julho face ao período homólogo do ano anterior. Este valor representa uma descida de 0,7 pontos percentuais face a junho de 2019.

“Esta evolução deve-se em grande medida ao contributo da variação negativa dos preços da classe dos Restaurantes e hotéis. As reduções de preços verificadas na classe do Vestuário e calçado, em consequência de uma maior intensidade nas promoções de final de época, e a alteração da taxa de IVA aplicada ao termo fixo das tarifas de eletricidade e gás natural, contribuíram também para a diminuição desta taxa”, explica o Instituto Nacional de Estatística (INE), em comunicado.

Este indicador mede a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos da estrutura de despesa de consumo da população. “É importante ter presente que o IPC não é um indicador do nível de preços mas antes um indicador da respetiva variação”, refere o INE.

Outro indicador avaliado por este instituto é o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC). Este é “o indicador de inflação mais apropriado para comparações entre os diferentes países da União Europeia”, diz o INE. A diferença entre os dois indicadores “resulta sobretudo da inclusão na estrutura do IHPC da despesa realizada pelos não residentes (“turistas”), parcela esta excluída do âmbito do IPC, podendo os dois indicadores apresentar, por este motivo, resultados não coincidentes”, explica o instituto.

O INE refere que a variação do IHPC registou uma quebra de 0,7% em relação ao período homólogo, “refletindo o maior peso relativo da classe dos Restaurantes e hotéis neste índice”.

A taxa é inferior em 1,4 pontos percentuais no que diz respeito ao valor registado no mês anterior e em 1,8 pontos percentuais em relação à estimativa do Eurostat.