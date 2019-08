Corriam as gravações do filme 'The Last Song', em junho de 2009, quando Miley Cyrus - conhecida por interpretar Hannah Montana na série homónima do Disney Channel - e Liam Hemsworth - atingiu o estrelato ao interpretar Gale Hawthorne na saga 'Hunger Games' - começaram a namorar. Em agosto de 2010, foi confirmado que a relação tinha terminado, contudo, foram vistos juntos um mês depois. Em novembro, foi anunciada outra separação mas uniram-se novamente. Em junho de 2012, ficaram noivos mas separaram-se em setembro de 2013, tendo reatado volvidos dois anos. Em 23 de dezembro do ano passado, casaram-se numa cerimónia discreta para amigos e familiares mas, no fim de semana passado, um representante de Cyrus confirmou o fim do casamento.

Durante dez anos, o relacionamento dos atores esteve envolto em controvérsia e o final não poderia estar a ser mais mediático: a cantora foi vista a beijar Kaitlynn Carter, ex-mulher de Brody Jenner - filho de Caitlyn Jenner e de Linda Thompson -, durante uma viagem ao Lago de Como, em Itália.

Quebrando o silêncio sobre a vida pessoal, a autora de êxitos musicais como 'Wrecking Ball' e 'Mother's Daughter' partilhou uma fotografia na rede social Instagram com a seguinte descrição: "Não lutes contra a evolução, porque nunca vais ganhar. Tal como o cume da montanha onde estou, que já esteve debaixo de água, conectada com África, a mudança é inevitável (...) O meu pai sempre me disse: 'a natureza nunca se apressa, mas vai sempre a tempo'... enche o meu coração de paz e esperança SABER que isso é verdade. Fui ensinada a respeitar o planeta e o seu processo e estou comprometida a fazer o mesmo comigo...".

Por outro lado, Jenner, de 35 anos, não teve papas na língua e escreveu numa publicação da sua conta oficial do Instagram: “Não deixes que o ontem ocupe demasiado do presente". Brandon Thomas Lee, seu colega na série 'The Hills' apressou-se a comentar "Vamos acabar com este escândalo e partilhar fotos nossas aos beijos", porém, Cyrus não achou piada à brincadeira e deixou a mensagem "Brody Jenner, vai dormir uma sesta na tua carrinha para arrefereceres" acrescentando à mesma a hashtag #hotgirlsummer (verão das raparigas quentes/sensuais) com o emoji alusivo a duas raparigas.