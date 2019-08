Boris Johnson liga a António Costa e garante "total respeito" pelos portugueses que vivem no Reino Unido

O novo primeiro-ministro britânico estableceu esta segunda-feira o primeiro contacto com o primeiro-ministro português. Boris Johnsoon garantiu a António Costa ter "total respeito" pelos portugueses que residem no Reino Unido e que esse se irá manter mesmo depois do 'Brexit', segundo fonte do gabinete de António Costa declarou à Lusa.

Johnson falou ainda da vontade de "estreitar relações bilaterais" mesmo depois da saída do país da União Europeia. "Ambos os primeiros-ministros concordaram que era muito importante estreitar as relações bilaterais, nomeadamente nas áreas da ciência e tecnologia, mar e defesa", devido à sua posição geográfica, avançou a mesma fonte.

Durante a conversa, Johnson terá garantido ainda a Costa que o país pretende obter um acordo com Bruxelas, até ao dia 31 de outubro.