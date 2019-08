ANA reduz abastecimento de aviões no aeroporto de Lisboa

Numa nota enviada à agência Lusa, a ANA Aeroportos garante que o abastecimento no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é "insuficiente, em níveis bastante abaixo do estipulado para serviços mínimos", o que está a provocar "restrições à operação".

A ANA Aeroportos garante estar a avaliar o impacto da greve nos seus serviços permanentemente e tem estado em contacto constante com o "Governo, as empresas petrolíferas, as companhias aéreas e as empresas de 'handling'" para diminuir o impacto da greve.

Atualmente, o reabastecimento inferior ao establecido para serviços mínimos obrigou à "redução de abastecimento de aeronaves", pode-se ler ainda na mesma nota.

O primeiro-ministro, António Costa marcou uma reunião com o Conselho de Ministros para o final da tarde de segunda-feira, depois dos motoristas de matérias perigosas terem deixado de garantir os serviços mínimos, para avaliar a necessidade de decretar uma requisição civil.