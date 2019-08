Ásia. Rui Vitória nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

O Al Nassr, orientado por Rui Vitória, garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões asiática. O conjunto saudita, onde alinha o ex-Nacional e FC Porto Maicon, venceu por 3-2 no terreno do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, depois do empate (1-1) concedido em casa na primeira mão, há uma semana, carimbando assim o acesso à próxima fase da principal competição de clubes do continente.

A equipa da casa até começou a ganhar, fruto do golo apontado por Al Menhali aos 27 minutos. O inevitável Hamdallah viria a empatar para o Al Nassr aos 41', igualando a eliminatória, e em cima do intervalo o brasileiro Giuliano consumou a reviravolta, bisando aos 62'. O Al Wahda ainda reduziu a desvantagem aos 79', pelo argentino Tagliabúe, e intensificou a pressão nos últimos minutos, fazendo mais um golo que acabou por ser (bem) anulado por fora-de-jogo.

O ex-treinador do Benfica continua assim em competição, juntando-se a Vítor Pereira nos quartos-de-final - o Shanghai SIPG, orientado pelo antigo campeão nacional pelo FC Porto, eliminou o Jeonbuk de José Morais nesta ronda, após desempate da marca de grandes penalidades. Em competição está ainda o Al Duhail, de Rui Faria, que na sexta-feira defronta o Al Sadd, anteriormente orientado por Jesualdo Ferreira, que agora deu o lugar a Xavi.