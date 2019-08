Avião SATA. Colisão com aves obriga ao cancelamento de vários voos

Um avião A 320 da Azores Airlines está imobilizado desde domingo na Terceira, nos Açores, depois de ter colidido com um bando de aves durante a aterragem na ilha Terceira. A situação obrigou ao cancelamento da ligação Lisboa/Pico/Lisboa, declarou a seguradora esta segunda-feira.

O caso ocorreu no final da tarde de domingo e impossibilitou a realização do " voo de regresso à capital", segundo declarações do porta-voz da transportadora, António Portugal, à Lusa.

Ainda na mesma nota, o porta-voz garante que os passageiros do voo cancelado já regressaram à capital num voo desta manhã, no entanto, os passageiros que tentavam seguir para o Pico, via Terceira, na SATA Air Açores ainda se encontram a aguardar que a manutenção à aeronave seja realizada.