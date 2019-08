Jovem decidiu atirar BMW ao rio depois de ter pedido ao pai outro modelo | VÍDEO

Um homem de 22 anos protagonizou um momento inédito que está a ser partilhado nas redes sociais e pela media local em Yamunagar, no estado de Haryana, no norte da Índia. O jovem de uma família abastada pediu ao pai um Jaguar como prenda de aniversário. O pai acabou por não ceder ao pedido do filho e ofereceu-lhe um BMW Série 3, avaliado em 50 mil euros.

O jovem, chateado com a situação, decidiu atirar o carro ao rio. No vídeo que registou o momento, podemos ver o carro a afundar-se. A viatura já foi retirada da água, por mergulhadores e elementos da polícia indiana.

#Watch: A youth from Haryana's Yamunanagar on Friday pushed his new car into a river in a fit of anger because he did not like the gift he received from his parents. His gift was a BMW. pic.twitter.com/6iasmzikZd