Homem tentou matar a mulher mas acabou por queimar o filho dentro de casa

Um homem, de 48 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), esta segunda-feira, suspeito da prática dos crimes de incêndio urbano, homicídio tentado e violência doméstica na localidade de Fiães, em Santa Maria da Feira.

De acordo com um comunicado da força de segurança, o fogo numa residência terá sido provocado pelo arguido, com recurso a um isqueiro e produto acelerante, num quadro de violência doméstica.

“Os factos consumaram-se no dia 15 de junho de 2019, de madrugada, quando o detido tentou regar a esposa com um líquido inflamável. O filho mais velho do casal interveio nesse instante para tentar imobilizar o pai, o que fez com que este derramasse o líquido sobre ele próprio, vindo a sofrer queimaduras e simultaneamente ateando fogo na cozinha de casa”, refere a mesma nota.

Em consequência, pai e filho acabaram por sofrer queimaduras, “sendo as do progenitor consideradas graves, motivo pelo qual teve que ser hospitalizado”. As chamas destruíram parte da habitação e colocaram as restantes casas do prédio em perigo. Os danos provocados pelo fogo só não foram maiores “dada a intervenção de vizinhos, a quem o filho pediu socorro”.

O suspeito foi detido no momento em que teve alta hospitalar, vai agora ser presente a tribunal para aplicação das respetivas medidas de coação.