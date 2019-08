Comandante dos Sapadores de Braga será reconduzido

Firmino Marques, a presidir interinamente ao Executivo Municipal, confirmou ao SOL “estar tudo assente no sentido de renovar a comissão de serviço ao Comandante Felgueiras, porque é a pessoa mais competente para continuar a liderar este grupo de trabalho magnífico"

O comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, João Felgueiras, verá a sua comissão de serviço renovada, pela Câmara Municipal de Braga, “devido ao trabalho que tem implementado na corporação”, segundo apurou o SOL junto de fontes autárquicas.

João Felgueiras terminará dentro de poucas semanas a sua primeira comissão de serviço, de cinco anos, após ter assumindo interinamente cerca de um ano e meio o comando desta instituição, tendo concorrido ao cargo e sido escolhido por dispor do melhor currículo, de acordo com a decisão do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, bem como o vice-presidente da tutela da Proteção Civil, Firmino Marques, que o reconduzirão.

Firmino Marques, a presidir interinamente ao Executivo Municipal, devido às férias do seu presidente, Ricardo Rio, confirmou ao SOL “estar tudo assente no sentido de renovar a comissão de serviço ao Comandante Felgueiras, porque além do excelente trabalho que tem realizado, é a pessoa mais competente para continuar a liderar este grupo de trabalho magnífico, que é a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga”.

O Comandante João Felgueiras começou por motivar ainda mais o Corpo de Bombeiros Sapadores, que durante décadas foram votados ao ostracismo, com deficientes condições de trabalho, sendo atualmente os sapadores bracarenses das corporações mais preparadas, em que a regra é cada operacional estar preparado para desempenhar plenamente funções do seu superior hierárquico mais direto, numa lógica de formação profissional excelente.

João José da Silva Felgueiras, que foi comandante distrital da Proteção Civil de Viana do Castelo, entre muitas outras funções na área do socorro, ao longo de cerca de 40 anos de carreira, tem a primeira comissão de serviço marcada pelo ritmo de formação profissional contínua e o reforço dos equipamentos de proteção individual, bem como a abertura da corporação a elementos do género feminino, para além da instalação e consolidação da estrutura do novo quartel dos Bombeiros Sapadores de Braga, trabalho que tem vindo a ser reconhecido por todas entidades e individualidades ligadas ao meio da Proteção Civil.

A política de transparência do Comandante João Felgueiras traduz-se simbolicamente no seu gabinete de trabalho, todo envolto em paredes de vidro, tendo nos últimos cinco anos sido norma da instituição, com 220 anos de existência, a aposta na abertura à comunidade, de inúmeras visitas de instituições da sociedade civil, incluindo muitos jovens e crianças