"Sou igual de gola alta ou nua. Futebolistas parem de me mandar mensagens, não me interessam"

Ex de Feliciano López partilhou foto sem roupa para mostrar que está tão bem como a atual companheira do tenista

A modelo Alba Carrilo está no centro das atenções. Em causa está uma fotografia que a espanhola, de 33 anos, partilhou nas redes sociais.

Tudo começou quando Alba prometeu num programa de televisão que iria partilhar uma fotografia sua em biquíni, depois de ter comentado uma imagem onde a noiva do seu ex-marido, o tenista Feliciano López, surgia nua.

Mas a modelo acabou por não partilhar uma fotografia em biquíni, partilhou antes uma imagem sem qualquer peça de roupa.

“É uma fotografia um pouco sensual porque na semana passada me meteram entre a espada e a parede com uma mulher de 20 anos... Então eu disse: ‘Espera que nós trintonas também estamos muito bem’”, justificou.

No entanto, as declarações da modelo espanhola não ficaram por aqui. Depois de partilhar a fotografia, Alba diz que foi alvo de inúmeras mensagens, sobretudo de futebolistas, algo que não lhe agradou.

"Eu quero dizer uma coisa em relação à foto. Eu não sou uma mãe melhor agora, nem sou uma pessoa melhor ou qualquer coisa. Porque agora de repente há muitos homens que estão a contactar-me ‘que agora me entendem’, que agora ‘estou muito melhor’... Não filhos, sou igual de gola alta ou nua, ok?”, referiu, acrescentando depois que queria enviar uma mensagem direta a todos os jogadores de “primeira divisão, segunda, de tudo”.

“Futebolistas não me escrevam que já tenho a caixa de mensagens do Instagram a arder. Não me escrevam, porque não interessam”, rematou.

Recorde-se que o casamento entre a modelo e o tenista terminou em 2016. No entanto, já este ano, a modelo admitiu o seu desagrado por este ir casar novamente. Depois de alegar que foram os piores anos da sua vida, Alba defendeu que este queria casar-se apenas para limpar a sua imagem.

O tenista, de 37 anos, namora agora com a modelo Sandra Gago, de 23 anos.