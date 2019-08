Duques de Sussex passaram as primeira férias privadas com o filho em Ibiza

O príncipe Harry e Meghan Markle estiveram de férias em Ibiza com o pequeno Archie. Segundo o jornal El País, os duques de Sussex desembarcaram na ilha na semana passada com uma comitiva de segurança privada do Reino Unido.

O casal passou cinco dias em Ibizia e regressou a Londres no início desta semana.

O jornal espanhol escreve ainda que Meghan e o príncipe Harry tentaram ficar o mais longe dos holofotes durante estes dias de descanso, escolhendo uma casa particular para alojamento.

Recorde-se que esta é uma das primeiras viagens privadas do casal com filho, que nasceu no passado dia 6 de maio.