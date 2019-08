Andebol. Portugal está nos oitavos do Mundial sub-19

Seleção portuguesa venceu o Brasil e apurou-se para a fase a eliminar com registo 100 por cento vitorioso

A seleção portuguesa sub-19 de andebol garantiu presença nos oitavos de final do Mundial da categoria após apresentar um registo 100% vitorioso na fase de grupos, batendo o Brasil, por 36-29, na última jornada do agrupamento D.

Com um percurso perfeito na prova, Portugal terminou o grupo na primeira posição com 10 pontos, à frente de Alemanha (oito), Islândia (seis), Tunísia (quatro), Sérvia (dois) e Brasil (zero).

Nos oitavos-de-final, a equipa das Quinas já sabe que irá defrontar a anfitriã Macedónia do Norte.