"A diferença entre mim e o Messi é que eu ganhei a Champions por clubes diferentes"

Cristiano Ronaldo elogiou Lionel Messi e afirmou que o argentino será recordado por “estar sempre no topo”.

Na série documental ‘The Making Of’, da plataforma DAZN, o avançado português considerou que a única diferença entre si e Messi é apenas o facto de ter conquistado a Liga dos Campeões por dois clubes diferentes.

"Messi é um jogador excelente que será recordado não só pelas Bolas de Ouro, mas sim por ter estado sempre no topo, anos após ano, tal como eu. A diferença entre mim e ele é que eu joguei por clubes diferentes e ganhei a Liga dos Campeões nesses clubes diferentes", começou por dizer.

"Não há muitos jogadores que tenham cinco títulos da Champions e é por isso que me identifico tanto com esta competição", explicou.

O internacional português falou ainda do trabalho desenvolvido para conquistar o sucesso que tem tido até hoje.

"Digo isto na brincadeira, mas é a verdade. Atrás dos troféus que conquistei, há muito trabalho. (...) Todos os dias treinas com o objetivo de conseguir algo, não apenas para ganhares dinheiro. Dinheiro não me falta, graças da Deus. Mas eu quero é ganhar um lugar na história do futebol. Quero ganhar isso cada vez mais", rematou.