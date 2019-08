Menino de dois anos salta de beliche para imitar mãe enquanto pais continuam a transmitir imagens | Vídeo

O influencer russo Andrei Bonor atingiu um milhão de seguidores na plataforma TikTok, cujo objetivo é a criação e difusão de vídeos curtos, e a mulher não quis deixar de partilhar a felicidade que sentia pela conquista do companheiro. No Instagram, Sveta Ananas partilhou imagens onde se pode vê-la a saltar para o colo do marido e a sorrir para a câmera. Contudo, ao mesmo tempo, o filho de dois anos do casal, Gabriel, saltou da cama de cima do beliche e aterrou de cabeça num colchão. Apesar de não se perceber se o bebé ficou magoado, Ananas esclareceu na descrição do vídeo: "Têm comentado que o Gabriel ficou com lesões mas digo-vos: os meus pais não tinham smartphones e eu lembro-me muito bem de como voava dos armários ou empilhava cadeiras e cheguei a ficar sem uma sobrancelha" escreveu.

Os seguidores das figuras públicas ficaram claramente desagradados com a publicação e as mensagens endereçadas aos pais do pequeno Gabriel não foram agradáveis."Só pensam neles, não percebo por que raio tiveram filhos. Ele vai ter muitos ferimentos" comentou uma fã, enquanto outra não teve papas na língua: "Sim, ele saltou para cima de um colchão mas não viram como o pescoço quase se partiu?". Há quem tenha mesmo acusado Bonor e Ananas de quererem obter popularidade à custa do menor: "São pais irresponsáveis e querem ter fama e likes. Não se importam que a criança se magoe".

Para tranquilizar os seguidores, Ananas - apelidada de 'rainha russa das tatuagens' - voltou a publicar o vídeo com a descrição "Tenho dois anos e sou um fenómeno na Internet. Salto assim regularmente e está tudo bem, sou um rapaz forte".