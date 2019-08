Preço de aluguer de contentores em Marvila tem gerado críticas

O espaço de 12 metros quadrados, que conta com dois beliches, uma cómoda e uma casa de banho com lavatório, sanita e duche, está a ser alugado por 600 euros ao mês e muitos dos internautas tem comentado que o preço é um exagero para o espaço oferecido.

Um anúncio colocado nos sites OLX e Imovirtual sobre o aluguer de contentores ecofriendly, localizados num jardim de um prédio na zona de Marvila, em Lisboa têm gerado controvérsia.

O espaço de 12 metros quadrados, que conta com dois beliches, uma cómoda e uma casa de banho com lavatório, sanita e duche, está a ser alugado por 600 euros ao mês e muitos dos internautas tem comentado que o preço é um exagero para o espaço oferecido.

O responsável pela empresa dos ecotainers, João Mendonça declarou que o preço do aluguer inclui, além do aluguer do espaço, as despesas da casa, internet com 6GB, limpezas e um espaço comum onde se encontra a sala e a cozinha e afirma não compreender o porquê dos comentários sobre o preço estipulado.

"Não entendo a polémica. Trata-se de um conceito do norte da Europa que até há em Espanha. Em Amesterdão, por exemplo, há mais de dois mil. São contentores com uma pegada de carbono bastante reduzida e uma boa solução, uma vez que Portugal está com tantos problemas de habitação”, referiu João Mendonça ao Notícias ao Minuto.

Apesar dos comentários negativos, a verdade é que os seis contentores já não se encontram disponíveis e já foram alugados a pessoas estrangeiras.