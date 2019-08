TAP. Reforço de voos para Espanha e EUA

A TAP apresentou ontem o plano de rotas para 2020, documento que apresentas as várias mudanças que a companhia aérea tem preparada para o próximo ano. O maior destaque neste nova rota vai para o Brasil “com voos no novo A321LR e com frequências reforçadas para as cidades de Natal e de Belém, crescendo de três para cinco voos por semana para cada um dos destinos”, garante a companhia aérea. Vão ainda ser lançadas duas pontes aéreas para Madrid, uma a partir de Lisboa e outra a partir do Porto.

Destaque para a aposta nos Estados Unidos, com quatro voos diários para Nova Iorque. Já Miami receberá dez voos por semana (mais três dos que este ano). E também vão existir novas rotas para Washington DC e Chicago que, a partir do próximo ano, vão contar com voos diários.

A TAP esclarece que “devido às incertezas de procura por parte dos clientes, associada ao Brexit e, pelos resultados abaixo do esperado nesse mercado”, a companhia aérea suspendeu a operação no aeroporto de London City. A TAP anunciou ainda aeronaves novas para Luanda e Maputo.