João Sousa repescado para o Masters de Cincinnati

O tenista português João Sousa foi esta segunda-feira repescado para o quadro principal do torneio Masters 1000 de Cincinnati, beneficiando da desistência de Fabio Fognini, número 10 do ranking ATP.

Na primeira ronda, o número um nacional e 43 do mundo, vai enfrentar Denis Shapovalov, 34.º da hierarquia.

Recorde-se que o vimaranense tinha falhado o acesso ao quadro principal do torneio após ter sido eliminado, no domingo, na segunda ronda de qualificação, pelo japonês Yoshihito Nishioka, 77.º do mundo, por 6-4, 0-6 e 6-4, em menos de duas horas.

Sousa marcará presença ainda no torneio de pares, ao lado do argentino Guido Pella.