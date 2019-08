FC Porto-Krasnodar. Dragão perde (3-0) ao intervalo

O FC Porto está a perder, por 3-0, no Estádio do Dragão, diante do Krasnodar, no jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de ter vencido, por 1-0, na Rússia, a equipa de Sérgio Conceição está cada vez mais com o apuramento para o playoff da prova milionária em risco.

O emblema russo entrou a todo o gás, abrindo o marcador aos apenas três minutos, com golo de Tonny Trindade de Vilhena. Depois, foi com um bis de Suleymanov (12' e 34') que o Krasnodar ampliou a vantagem.

Para passar à próxima fase, os azuis-e-brancos precisam, agora, de fazer três golos na segunda metade.