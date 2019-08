Harry Styles recusa o papel de Príncipe Eric em 'A Pequena Sereia'

O cantor, compositor e ator Harry Styles, de 25 anos, conhecido por ter integrado a banda One Direction, recusou o papel de Príncipe Eric no live-action do filme 'A Pequena Sereia'. Recorde-se que o filme chegou às salas de cinema em 1990 e, agora, a Disney pretende adaptá-lo a um live-action - um filme protagonizado por seres humanos e não por personagens animadas.

Segundo a revista norte-americana 'Variety', uma fonte próxima do artista explicou que este não pretende entrar no elenco do filme e decidiu afastar-se das conversações "respeitosamente". Sabe-se que atuaria ao lado de Halle Bailey, atriz de 19 anos que participou em produções como 'Last Holiday', de 2006 e interpretará Ariel.

O órgão de informação anteriormente referido avançou que o cantor fez audições para conseguir o papel de Elvis Presley na biografia do cantor que o cineasta Baz Luhrmann está a preparar e cuja gravação terá início no próximo ano, porém, Austin Butler (Sebastian Kydd em 'The Carrie Diaries') foi escolhido.