Alejandro Sanz vende mansão de luxo ao futebolista Eden Hazard

Imóvel custou ao avançado do Real Madrid 11 milhões de euros

Um ano depois de colocar à venda a sua casa em Madrid, Alejandro Sanz conseguiu finalmente a venda do imóvel. O novo proprietário da mansão é nada mais nada menos do que a mais recente contratação do Real Madrid: Eden Hazard.

De acordo com a revista espanhola Semana, o cantor estava a pedir pelo imóvel, de 5.151 metros quadrados, 11 milhões de euros. A mansão é uma das mais luxuosas da urbanização La Finca.

Alejandro Sanz havia adquirido a casa quando planeava passar largas temporadas na capital espanhola, algo que não aconteceu. O artista vive em Miami já há 16 anos.

Quando está em Espanha, Alejandro Sanz tem por hábito refugiar-se na sua propriedade na Estremadura espanhola.