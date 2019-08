Um acidente entre dois veículos ligeiros na EN02, em Fafe, Braga, fez cinco feridos ligeiros, esta quarta-feira. Entre os feridos há um menor de sete anos.

Os bombeiros que estiveram no local declararam que duas pessoas envolvidas no acidente estiveram encarceradas, no entanto, o CDOS de Braga não confirmou esta informação.

Os feridos foram transportados para o hospital de Guimarães para receber assistência médica. O alerta foi dado às 14:15 horas.